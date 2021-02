Z takim właśnie problemem boryka się np. firma budowlana prowadząca działalność w okolicach Krakowa. Zwróciła się do wojewody małopolskiego o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców na terenie RP, na co – po analizie przedstawionej dokumentacji – wojewoda wydał stosowny dokument – zezwolenie typu A. Następnie potencjalny pracownik w placówce konsularnej w Indiach złożył wniosek o wizę pracowniczą. Mimo zaświadczenia wojewody o zapotrzebowaniu w Małopolsce na takich pracowników konsul wydał decyzję negatywną. Z takim problemem może spotkać się wielu przedsiębiorców w Polsce. Dlatego poseł zwrócił się z pytaniem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy nie warto byłoby zastosować mechanizmu, dzięki któremu decyzja wojewody byłaby główną przesłanką w procesie wydawania wiz.