– W początkowym okresie epidemii COVID-19 wiele państw europejskich zamknęło granice, przez co liczba cudzoziemców w polskim systemie ubezpieczeń społecznych spadła o ok. 10 proc. Jednak od połowy 2020 r. odnotowujemy szybki wzrost liczby cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS. We wrześniu ubiegłego roku przekroczyła ona poziom z lutego, a obecnie wynosi 725 tys., co jest dobrym sygnałem dotyczącym naszego rynku pracy – powiedziała DGP prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.