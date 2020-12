Po stronie wad należy wymienić brak rozdziału między aktywnością zawodową a życiem osobistym, poczucie osamotnienia i brak kontaktu z innymi pracownikami, co prowadzi do frustracji i obniżenia poczucia dobrostanu. W firmach, które na dużą skalę wdrożyły pracę zdalną, pojawiły się też trudności w zarządzaniu pracownikami, zwłaszcza ograniczenia w kontroli wykonywanych zadań, co przełożyło się na spadek wydajności pracy. Ograniczenie kontaktów osobistych utrudnia przekazywanie wiedzy i doświadczenia, co prowadzi do spadku kreatywności tak ważnej dla utrzymania pozycji konkurencyjnej firmy na rynku.