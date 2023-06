Po kilku miesiącach klinczu, który spowodowany jest obstrukcją części sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, doszliśmy wraz prawnikami w KPRM do wniosku, aby złożyć wniosek do TK dot. ustawy o organizacji pracy tegoż Trybunału – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że przepis wspomnianej ustawy definiuje pełny skład Trybunału Konstytucyjnego jako minimum 11 sędziów. Dlaczego to takie ważne dla obozu władzy? Bowiem w takim właśnie składzie ma zostać rozpoznany wniosek prezydenta Andrzeja Dudy dot. nowelizacji ustawy o SN, która miała uwolnić środki z KPO dla Polski.

TK zaś ma problem w ostatnim czasie z zebraniem pełnego składu. Część sędziów nie uznaje już Julii Przyłębskiej za prezesa Trybunału i odmawia udziału w rozprawach.

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że wniosek trafił już do TK

Premier Mateusz Morawiecki był pytany w środę na konferencji w Bogatyni, czy prawdziwe są doniesienia Interii, że "szykuje się zwrot ws. pełnego składu w Trybunale Konstytucyjnym". - Po tych kilku miesiącach klinczu, który spowodowany jest obstrukcją części sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, doszliśmy wraz prawnikami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wniosku, że warto, aby złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ustawy o organizacji pracy tegoż Trybunału Konstytucyjnego - poinformował premier Morawiecki.

Morawiecki wskazał też, że "kwestia dotyczy przede wszystkim art. 37 ust. 2 tejże ustawy". "Jeżeli Trybunał zdecyduje o rozpatrzeniu naszego wniosku, to decyzja Trybunału będzie ostateczna w tym względzie i może oznaczać to, że mniejsza liczba sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest potrzebna do podjęcia decyzji w trybie tzw. pełnego składu" - wyjaśnił.