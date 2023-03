Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie dóbr osobistych jest w świetle art. 24 par. 1 k.c. oparta na regule domniemanej bezprawności, przy czym w prawie cywilnym zachowaniem bezprawnym jest działanie sprzeczne nie tylko z prawem, lecz także z zasadami współżycia społecznego. Nie ma wątpliwości, że ujawnienie tożsamości małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem pedofilskim jest bezprawnym naruszeniem dóbr osobistych. Nie ma znaczenia, czy ujawnienie następuje z imienia i nazwiska, czy też poprzez wskazanie cech umożliwiających identyfikację osoby pokrzywdzonej. Dla roszczeń o charakterze odszkodowawczym dochodzonych z uwagi na naruszenie dobra osobistego w myśl art. 24 par. 2 k.c. właściwe są zasady ogólne, czyli reżim odpowiedzialności deliktowej. Przepisem ogólnym w tym zakresie jest art. 415 k.c., co oznacza, że do uzyskania odszkodowania konieczne jest wystąpienie szkody, związku przyczynowego i winy pojmowanej jako naruszenie reguł staranności wymaganej w danym zawodzie. Z perspektywy reguł staranności dziennikarz nie może nie wiedzieć o stygmatyzującym, dyfamującym i traumatyzującym efekcie takiego ujawnienia i nie przewidywać go. To wiedza znana powszechnie, a co dopiero działającemu na podstawie podwyższonej miary staranności profesjonaliście. Dziennikarstwo śledcze, zwłaszcza ukierunkowane na wspieranie określonej grupy, w przypadku przekroczenia granic może być uznane za poszukiwanie taniej sensacji. Oczywiście nie ma pełnych podstaw, by dokonywać pełnej oceny tragicznego w skutkach zdarzenia. Jednak „odmrożono” starą sprawę, w której sprawca przestępstwa dawno odbywa karę, natomiast ujawniono osobę pokrzywdzonego, syna posłanki partii opozycyjnej. Trudno przyjąć, by chodziło w tym przypadku o rzetelną informację i profesjonalizm działania. Wszystko to sprawia, że możliwe wydaje się na gruncie art. 448 k.c. dochodzenie znaczącego zadośćuczynienia za krzywdę dla najbliższych członków rodziny, wyraźnie unormowanego w art. 446 par. 4 k.c. (wcześniej uznanego orzeczniczo m.in. w wyroku SN z 10 listopada 2010 r., sygn. akt II CSK 248/10). Ewentualnych roszczeń można byłoby co do zasady dochodzić od samego sprawcy (dziennikarza), od nadawcy (art. 13 ustawy o RTV), a także od dziennikarzy, redaktorów naczelnych lub wydawców „lojalnej” prasy , jeśli powieliła informacje ujawniające tożsamość, oraz od powielających naruszający dobra osobiste przekaz nadawców i dziennikarzy materiałów telewizyjnych. Oczywiście skonkretyzowanie wniosków możliwe byłoby po dokładnym prześledzeniu publikowanych materiałów.