Spośród 11 sędziów dawnej Izby Dyscyplinarnej sześciu przeszło w stan spoczynku, zaś pięcioro pozostało w Sądzie Najwyższym; z czego troje trafiło do Izby Karnej, jeden do Izby Pracy i jeden do Izby Kontroli Nadzwyczajnej - poinformował w środę zespół prasowy SN.

W stan spoczynku przeniesieni zostali - jak przekazano w środowym komunikacie na stronie SN - sędziowie: Jarosław Duś, Jacek Wygoda, Konrad Wytrykowski, Piotr Niedzielak, Paweł Zubert i Adam Tomczyński. Jak informowano już w poprzednich dniach w SN pozostało pięcioro sędziów orzekających wcześniej w Izbie Dyscyplinarnej. Do Izby Karnej SN trafili sędziowie: Małgorzata Bednarek, Ryszard Witkowski i Adam Roch będący prezesem Izby Dyscyplinarnej w 2022 r. do momentu jej likwidacji. Do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych trafił sędzia Jarosław Sobutka, zaś do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - sędzia Tomasz Przesławski, poprzednik Rocha na stanowisku prezesa Izby Dyscyplinarnej. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym W połowie lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy której m.in. zakończyła działalność Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Szefowa KE podniosła rządzącym ciśnienie Zobacz również Sędziowie orzekający wcześniej w Izbie Dyscyplinarnej mogli zostać przeniesieni do innej izby, zaproponowanej przez I prezes SN, lub przejść w stan spoczynku. Na podjęcie decyzji mieli tydzień od momentu formalnego otrzymania propozycji. Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana na mocy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Nie jest jednak pewne, czy nowe przepisy spełnią tzw. kamienie milowe w tej sprawie. Wątpliwości co do tego wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji. Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej Po wejściu w życie nowelizacji wyznaczono również pięcioro sędziów, którzy tymczasowo orzekają w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i przewodniczącego dwóch wydziałów tej Izby. Jest nim - do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziów na stałą kadencję - sędzia Wiesław Kozielewicz. Obowiązki prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej pełni zaś obecnie I prezes SN Małgorzata Manowska. Losowanie sędziów mających na stałe orzekać w tej izbie - jak zapowiedziano - odbędzie się między 5 a 16 sierpnia podczas Kolegium SN, które zwoła prezes Małgorzata Manowska. Spośród wszystkich sędziów SN (z wyjątkiem I prezes, prezesów izb i rzeczników dyscyplinarnego i prasowego) wylosowanych zostanie 33 kandydatów, którzy będą niezwłocznie przedstawieni prezydentowi. Ten zaś dokona ostatecznego wyboru 11 sędziów, którzy będą orzekać w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Ci z sędziów dawnej Izby Dyscyplinarnej, którzy zdecydowali się pozostać w SN, będą brali udział w losowaniu do nowej Izby. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo, że niektórzy z tych sędziów znajdą się ostatecznie w składzie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. (PAP) autor: Marcin Jabłoński