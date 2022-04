Czy impuls do zmiany polskich przepisów dotyczących inwigilacji może popłynąć z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Walczy o to w postępowaniu przed stołecznym sądem dziennikarka, która pozwała państwo za to, że nie została poinformowana, czy była inwigilowana, i oczekuje od sądu, że skieruje sprawę do Luksemburga. Orzecznictwo TSUE ustala bowiem wiele warunków, jakie musi spełniać prawo UE w obszarze dostępu służb do billingów. To próba włączenia instytucji unijnych w walkę z niekontrolowaną inwigilacją w Polsce. Na razie zaangażowanie zadeklarował Parlament Europejski, który powołał komisję śledczą ds. Pegasusa.