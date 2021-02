Ale policja stoi przecież i tak wysoko, jeśli chodzi o zaufanie Polaków. Doktor hab. Grzegorz Makowski z Forum Idei Fundacji Batorego oraz Szkoły Głównej Handlowej zauważa, że w marcu 2020 r. badania CBOS pokazywały, że spośród instytucji publicznych policji ufamy najbardziej obok samorządu i wojska. ‒ W ostatnim czasie to zaufanie znacznie się obniżyło głównie przez to, że policja została postawiona w sytuacji egzekwowania różnych zakazów pandemicznych i przymuszana do reagowania na protesty przemocą. Natomiast problem ze zgłaszaniem przestępstw na policję wynika nie tyle z braku zaufania do niej, ile do państwa w ogóle. Trochę na zasadzie ‒ co z tego, że nawet policja zareaguje, skoro później i tak prokuratura czy sąd nie wyegzekwuje sprawiedliwości? ‒ tłumaczy.