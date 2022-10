Tematem rozmowy, która odbyła się na tegorocznym EFNI w Sopocie były nadużycia związane z rozwojem świata cyfrowego. Zagrożenia tego typu oraz poziom przygotowania do ich odpierania przez biznes i organa ścigania przybliżył adwokat i prezes Stowarzyszenia Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym - Antifraud.

W ocenie Macieja Mackiewicz, w branży telekomunikacyjnej, finansowej, czy bankowej praktycznie nie ma możliwości wykrycia jakiegoś nadużycia, czy oszustwa bez skomplikowanych algorytmów, które w czasie rzeczywistym badają zachowania klientów. Jednocześnie przypominał on, że świat cyfrowy jest tym, w którym funkcjonujemy my, nasze biznesy, czy szerzej społeczeństwo i to właśnie tam przenieśli się bandyci.

Odnosząc się do kwestii przygotowania biznesu na taki rodzaj zagrożeń nasz gość podkreślał, że duże firmy bardzo poważnie traktują temat bezpieczeństwa swoich organizacji, czy też klientów i posiadają najnowocześniejsze systemy światowe. Zwracał też uwagę, że Ilość wykrytych i zneutralizowanych ataków jest gigantyczna.

Mniej optymistycznie prezes Antifraud przedstawił sytuację w firmach działających w skromniejszej skali. - Jeśli chodzi o mniejsze i średnie przedsiębiorstwa, to tam jest trochę gorzej. (…) Te firmy skupiają się na biznesie operacyjnym, a nie na tym, żeby inwestować w security i efekty tego często są opłakane.

Na pytanie zaś o przygotowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości usłyszeliśmy, że „Są światełka w tunelu, zwłaszcza w centralnych organizacjach zajmujących się zwalczeniem przestępczości.” Mecenas Mackiewicz zwracał jednak uwagę na duże obłożenie pracą funkcjonariuszy na różnych szczeblach policyjnych, służb specjalnych, czy prokuratorskich.

Na koniec rozmowy nasz gość podkreślił, iż potrzebna jest współpraca pomiędzy biznesem i organami ścigania, w tym wymiana informacji o technologiach, zagrożeniach, prewencji oraz o tym, jak unikać zagrożeń Sygnalizował, że musi to funkcjonować również na poziomach innych niż centralne.

Więcej w wywiadzie wideo.