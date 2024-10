Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w środę podczas konferencji Cyber24Day, że w ciągu najbliższych dni, a może nawet godzin przedstawiony zostanie projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC).

W środę rozpoczęła się w Warszawie konferencja Cyber24Day, w której udział biorą m.in. wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, szef BBN Jacek Siewiera oraz wiceszef MON Cezary Tomczyk oraz eksperci sektora publicznego i prywatnego branży cyber.

Wicepremier Gawkowski zapowiedział, że wkrótce zaprezentowany ma zostać projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ustawa ma na celu wzmocnienie systemu ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, a także koordynację działań wszystkich kluczowych instytucji państwowych.

“Kończymy pracę nad Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa i wdrożeniem unijnej dyrektywy NIS2 (Network and Information Security 2 – Bezpieczeństwo Sieci i Informacji 2). Kilka miesięcy temu mówiłem, że na pewno to będzie w tym roku. Dziś mogę powiedzieć, że do ogłoszenia ustawy dzielą nas godziny, może dni” – powiedział Gawkowski.

Jak podkreślił, ustawa o KSC jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia cybernetyczne, zarówno ze strony zewnętrznych, jak i wewnętrznych adwersarzy, w tym państw takich jak Rosja i Białoruś. Wprowadzenie nowego systemu ma umożliwić lepsze zarządzanie incydentami oraz koordynację działań pomiędzy służbami cywilnymi i wojskowymi.

„Rozpoczynamy drogę rządową. Chcemy, żeby w ostatnim kwartale 2024 roku Krajowy System Cyberbezpieczeństwa wszedł do negocjacji międzyrządowych po to, żebyśmy mogli powiedzieć, że nikt już nie marnuje czasu, żeby wzmocnić politykę koordynacji cyberbezpieczeństwa” – podkreślił wicepremier.

Nowy system ma również na celu przyspieszenie reakcji na ataki w cyberprzestrzeni. “Koordynacja systemu cyberbezpieczeństwa zmieniła się z godzin do minut. Udaje się zarządzać incydentami dzięki dobrej organizacji w ramach połączonego Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa” – zauważył.

“Cyberbezpieczeństwo jest naszym wspólnym bezpieczeństwem. Odpowiedzialność za KSC polega na tym, że przyjmujemy prawo, a nie mówimy, że kiedyś je przyjmiemy. To jest nasze zobowiązanie wobec obywateli” – zaznaczył Gawkowski.

Jak podkreślił, długofalowe znaczenie KSC dla bezpieczeństwa Polski. Oprócz wprowadzenia nowej ustawy, rząd – przypomniał minister - przeznacza kolejne środki na rozwój cyberbezpieczeństwa w kraju.

Wicepremier ogłosił, że na ten cel zostaną przeznaczone miliardy złotych z budżetu państwa, w tym 1,5 miliarda złotych na program “Cyberbezpieczny Samorząd”. Kolejne 3 miliardy zł zostaną przeznaczone na budowę infrastruktury cyberbezpieczeństwa, w tym Centrum Cyberbezpieczeństwa przy NASK.

“Współpraca pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwem Cyfryzacji jest dziś podstawą tego, że możemy mówić o polskim cyberbezpieczeństwie jako jednym z najlepszych na świecie” – podkreślił Gawkowski.

Wicepremier wskazał również, że choć polski system cyberbezpieczeństwa jest jednym z najlepiej zorganizowanych na świecie, nie można popadać w samozadowolenie. “Musimy się cały czas zbroić. Siły, środki i ludzie muszą być w jednym miejscu, gotowi w każdej chwili” – dodał.(PAP)

dsk/ par/