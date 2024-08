ePłatności w aplikacji mObywatel wzbogacają się o możliwość płatności kartami bankowymi, to krok milowy dla Polski - powiedział w środę wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że wierzy, że w przyszłym roku ePłatności będą dostępne we wszystkich gminach w Polsce.

Nowa funkcja w mObywatel. Na czym polega usługa ePłatności?

Usługa ePłatności umożliwia sprawdzanie informacji o zobowiązaniach finansowych wobec urzędów oraz opłacanie ich w aplikacji mObywatel. ePłatności obecnie są realizowane pilotażowo w wybranych gminach w Polsce. Do tej pory opłaty mogły być dokonywane za pomocą BLIKA, teraz płatności będzie można zrobić również kartą.

"To jest krok milowy dla Polski dlatego, że te funkcjonalności w Europie są marzeniem, a w Polsce stają się rzeczywistością" - mówił na konferencji dotyczącej ePłatności Krzysztof Gawkowski. Dodał, że choć projekt obecnie jest pilotażem, to wierzy, że w 2025 roku ePłatności będą dostępne dla wszystkich polskich gmin, "że w każdej polskiej gminie ta dostępność, ta funkcjonalność dotycząca ePłatności w mObywatelu, m.in. pozwalająca zapłacić za śmieci czy podatek od nieruchomości, będzie możliwa".

Nowa funkcja w mObywatel. BGK i Fundacja Polska Bezgotówkowa wsparły projekt

Gawkowski podkreślił, że ten krok nie byłby możliwy bez partnerów z kategorii biznesu. Podziękował Bankowi Gospodarstwa Krajowego i Fundacji Polska Bezgotówkowa, którzy - jak mówił - od strony partnerów biznesowych pomogli Centralnemu Ośrodkowi Informatyki i resortowi cyfryzacji doprowadzić do tego, że kolejna funkcjonalność w mObywatelu jest możliwa.

Zaznaczył też, że rozwijanie tych funkcjonalności nie byłoby możliwe bez samorządów, które przystąpiły do pilotażu.

"Rozwój e-usług w Polsce, całość tego procesu, w tym włączenie tej kategorii odpowiedzialności za ePłatności pokazuje, że optymalizacja systemu, że ich zaprojektowanie, że ich umiejętność wykorzystywania przez obywatela to droga, którą razem prezentując, możemy doprowadzić do tego co najważniejsze - łatwiejszego życia" - mówił.(PAP)

mchom/ bk/ agz/