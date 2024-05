Na czym polegają oszustwa internetowe i telefoniczne? Jak się przed nimi bronić? Piotr Konieczny z Niebezpiecznik.pl wyjaśnia w podkaście „Wittenberg rozmawia o technologiach”.

Krzysztof Stanowski padł ofiarą spoofingu – przestępcy podszywając się pod jego numer wezwali strażaków do nieistniejącego pożaru, zadzwonili do jego żony informując ją o rzekomej śmierci dzieci oraz na policję z zawiadomieniem o tym, że dziennikarz brutalnie skrzywdził małżonkę.

Jak to możliwe? – To jest technika znana od lat – mówi w podkaście „Wittenberg rozmawia o technologiach”, Piotr Konieczny, ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i założyciel serwisu Niebezpiecznik.pl. – Można ustawić konkretny numer, z którego nasze połączenie ma wejść w sieć operatora – wyjaśnia i dodaje, że z punktu widzenia operatora sieci blokowanie takich połączeń nie jest proste.

- Ataki prowadzone techniką spoofingową są szalenie wiarygodne – ostrzega Konieczny. Co zrobić, żeby się przed nimi bronić?

Ekspert w rozmowie z Anną Wittenberg przekonuje, że warto przede wszystkim ograniczyć swoje zaufanie względem połączeń czy linków, które dostajemy na swoje urządzenia. Dla przykładu – jeśli dzwoni do nas rzekomy pracownik banku, lepiej się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z instytucją.

Odpowiedź na narastające problemy ze spoofingiem chce udostępnić Google. Amerykański gigant jest producentem systemu operacyjnego dla smartfonów, a jego Android działa na 71 proc. urządzeń na świecie. W kolejnych wersjach ma być instalowany model sztucznej inteligencji, który miałby automatycznie wykrywać oszustwa. Zdaniem Koniecznego to spore ułatwienie, ale też potencjalne zagrożenie dla prywatności.

- Każdy sam powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla niego ważniejsze- to, czy nie złapie się na scam, czy to, że model Google będzie analizować rozmowy, z których może coś wyłapie, a może później użyje, by bardziej precyzyjnie profilować reklamy – mówi ekspert.

