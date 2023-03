Ustawę o aplikacji mObywatel, która umożliwi posługiwanie się na terenie kraju dokumentami w aplikacji, w tym dowodem osobistym, na równi z dokumentami tradycyjnymi Sejm uchwalił na posiedzeniu 9 marca. W tym tygodniu ustawą zajmie się Senat.

Sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński, który był w poniedziałek gościem programu Wydarzenia24 poinformował, że nowa wersja aplikacji pojawi się na przełomie czerwca i lipca.

"mObywatel 2.0 wejdzie razem z nową ustawą, czyli na przełomie czerwca i lipca. W aplikacji będzie szereg nowych usług: tymczasowe prawo jazdy, które odbierzemy zaraz po zdaniu egzaminu, nowe dokumenty takie jak prawo wykonywania zawodu w zawodach medycznych i szereg nowych funkcji" - mówił Cieszyński. "Nasza wizja mObywatela jest taka, żeby przestał to być tylko portfel dokumentów, ale żeby to się stało aplikacją transakcyjną, czyli taką, w której możemy od A do Z załatwić naszą sprawę, tak jak np. w systemie e-Pit jesteśmy w stanie wchodząc na stronę, dosłownie kilkoma kliknięciami złożyć zeznanie podatkowe, tak samo chcemy, żeby równie wygodnie załatwiało się sprawy przy pomocy aplikacji" - dodał.

Jak zaznaczył Cieszyński, oprócz tego, że aplikacja zyska nowe funkcje, to zyska także nowy i bardziej przyjazny wygląd. "Ona ma wyglądać tak, jak wyglądają aplikacje bankowe, jak inne aplikacje, które możemy znaleźć na naszych telefonach, dlatego, że jeśli popatrzymy sobie na to, jak dzisiaj wygląda mObywatel, to widzimy, że to już nie jest współczesny styl" - powiedział.

Dodał, że aplikacje, z których korzystają miliony obywateli muszą nadążać za trendami. "Musimy sprawić, żeby te aplikacje były takiej samej jakości, jakie mamy na rynku prywatnym" - powiedział Cieszyński.

Przyjęta przez Sejm regulacja ma umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom udostępnianie w mObywatelu lokalnych dokumentów, np. karty mieszkańca miasta, czy kart członkowskich, np. klubu seniora, klubu sportowego, czy innych.

W ramach mObywatela dostępne będą także usługi e-Urzędu Skarbowego. Możliwe będzie także płacenie online za usługi administracyjne, czyli np. wydanie dokumentów, wniosków, czy uiszczanie opłat skarbowych.

W przyszłości aplikacja mObywatel będzie m.in. wysyłała powiadomienia o otrzymaniu zwrotu podatku, dofinansowaniu z gminy, czy decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Poinformuje także o zbliżającym się terminie ważności dokumentów, takich jak dowód osobisty, czy paszport.

Aplikacja mObywatel ma być zintegrowana z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Rejestrem Komorników i Notariuszy.

Do tej pory zanotowano 9,5 mln pobrań aplikacji mObywatel.

Obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji mObywatel przez banki zostanie wprowadzony 1 września 2023 roku. O wprowadzenie okresu przejściowego, który pozwoliłby na wprowadzenie odpowiednich procedur i narzędzi, apelowały instytucje finansowe.(PAP)