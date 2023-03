"Projekt przewiduje powstanie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Będzie to sieć nowoczesnych, modułowych ośrodków, które podniosą bezpieczeństwo danych i zasobów IT administracji publicznej. Nowe przepisy przyczynią się do sprawnej i bezpiecznej realizacji inwestycji" - podano w komunikacie.

KCPD ma zapewnić:

- bezpieczną lokalizację dla rejestrów i systemów państwa;

- bezpieczne i stabilne zwiększenie dostępności e-usług;

- standaryzację bezpieczeństwa przetwarzania, składowania i przesyłania danych;

- zwiększenie dostępności systemów informatycznych w administracji publicznej;

- wzrost wydajności i efektywności energetycznej i infrastruktury technicznej;

- podniesie potencjału administracji publicznej dotyczące kompetencji IT;

- umożliwienie ciągłości działania systemów o krytycznym znaczeniu dla państwa, wymieniono.

Nowe przepisy, dzięki wykorzystaniu doświadczeń i rozwiązań przyjętych w innych specjalnych ustawach inwestycyjnych, zapewnią szybką i sprawną realizację inwestycji. Chodzi o usprawnienie postępowań administracyjnych, uproszczenie procedur uzyskania decyzji poprzedzających decyzję o pozwolenie na budowę i pozwoleniu na użytkowania oraz wprowadzenie specjalnej procedury udzielania zamówień publicznych służących ochronie bezpieczeństwa realizacji inwestycji, podano także.

W KCPD przechowywane będą dane z rejestrów i systemów państwowych całej administracji. Obecne, zgłoszone na 2026 r., zapotrzebowanie na powierzchnie, to ponad 3,1 tys. m2.

(ISBnews)