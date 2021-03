Najwięcej kontrowersji budzą przepisy dotyczące trzech zagadnień. Pierwszym jest ocena ryzyka dostawców sprzętu do budowy sieci telekomunikacyjnych, od ubiegłego roku omawiana przede wszystkim w kontekście tego, czy operatorzy będą mogli budować sieć piątej generacji we współpracy z chińskim Huaweiem. Kolejne dwa elementy sporne wpisano do KSC dopiero w styczniu. Jest to właśnie rozdział o operatorze strategicznym – spółce Skarbu Państwa, którą premier wyznaczy do obsługi telekomunikacyjnej organów rządu, administracji i samorządów – oraz przepisy uprawniające prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do uznaniowego – bez przetargu czy aukcji – przydzielenia częstotliwości 700 MHz, które są przeznaczone na sieć 5G.