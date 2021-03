Przykładami mogą być takie firmy jak Grupa Lotos, Grupa Tauron czy PKO Bank Polski. Jak przyznaje Piotr Stępniewski, dyrektor do spraw informacji w Lotosie, dzięki temu możliwe było płynne utrzymanie działalności zgodnie z nowym reżimem sanitarnym powstałym w wyniku wybuchu pandemii. – Proces wdrożenia usługi Microsoft Teams zaczęliśmy w marcu 2020 r. choć do tego procesu przygotowywaliśmy się już wcześniej. Zebraliśmy potrzeby biznesowe, opracowaliśmy scenariusze, wybraliśmy technologię, wyznaczyliśmy grupę testową, zrobiliśmy testy, a nawet zaczęliśmy używać MS Teams w samym IT. W tym samym czasie zaczęła się pandemia. To bardzo zweryfikowało nasze podejście. Kluczowe stało się dla nas bezpieczeństwo naszych pracowników, zapewnienie im możliwości zdalnej pracy oraz równoczesne bezpieczeństwo dla naszych dokumentów i danych – tłumaczy.