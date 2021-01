W Google Cloud pomagamy firmom różnej wielkości wykorzystać potencjał chmury do różnorodnych celów – od umożliwienia pracy zdalnej całym rzeszom pracowników oraz przenoszenia środowisk lokalnych do chmury (aby zapewnić skalowalność), po zmniejszenie infrastruktury i kosztów poprzez redukcję ilości własnego sprzętu. Dla przykładu, zaprojektowaliśmy usługę zarządzaną, która szybko migruje aplikacje działające z VMware do Google Cloud, co może zmniejszyć całkowity koszt posiadania (TCO) środowiska VMware nawet o 30% w porównaniu z kosztami rozwiązań lokalnych. Opracowaliśmy też sposoby migracji systemów takich jak SAP do chmury, zapewniające zmniejszenie kosztów działania nawet o 46% w ciągu 3 lat (1). Dane to kolejny obszar, w którym chmura może zapewnić organizacjom większą wydajność i zwiększyć oszczędności. Firmy, które zdecydują się na skorzystanie z naszego rozwiązania do gromadzenia danych – BigQuery – mogą obniżyć swoje koszty w ciągu 3 lat o 52% w porównaniu z kosztami rozwiązań on-premise.

W ramach naszej konferencji cyfrowej Solving Together przekazujemy wiedzę i prezentujemy rozwiązania, które naszym zdaniem są najskuteczniejsze, niezależnie od tego, czy organizacja chce przywrócić normalną działalność, dostosować się do nowy warunków czy przygotować na przyszłość. Konferencja Solving Together to dostępna w dowolnym momencie na żądanie baza wystąpień i sesji ekspertów Google, w tym Chrisa Ciauriego, wiceprezesa Google Cloud w Europie oraz ponad 20 różnych sesji skupiających się na 5 głównych obszarach, w których napotkać można trudności: od wydajności operacyjnej po zachowanie ciągłości działania i pracę zdalną. Poszczególne sesje obejmują następujące zagadnienia:

●Zwiększanie wydajności operacyjnej za pomocą infrastruktury: chmura zapewnia doskonałą możliwość redukcji kosztów IT przy jednoczesnym usprawnieniu działania firmy. Podczas tej sesji omawiamy na kilku przykładach migracji infrastruktury, jak przejście na Google Cloud może wpłynąć na koszty i wydajność operacyjną.

●Przeprowadzanie analizy danych bez przekraczania budżetu na IT: zespoły analityczne chcą zwiększyć elastyczność, wydajność i skalowalność, jednocześnie redukując całkowity koszt działania. Podczas tej sesji omawiamy, jak modernizacja hurtowni danych za pomocą BigQuery może pomóc to osiągnąć oraz ułatwić Ci analizę bez ponoszenia nadmiernych kosztów.

●Droga do bardziej przewidywalnych kosztów chmury: zrozumienie i wprowadzenie zasad optymalizacji kosztów jest kluczowym elementem dobrze działającej infrastruktury w chmurze. Eksperci Google prezentują procesy i sprawdzone metody, które możesz zastosować , aby zredukować koszty, a jednocześnie zwiększać możliwości działania.

●Wydajna obsługa klientów dzięki Contact Center AI: sztuczna inteligencja Google pomaga ułatwić obsługę w centrum obsługi klienta, zapewniając dużą wygodę odbiorcy przy minimalnych kosztach. Podczas tej sesji przedstawiamy, jak Contact Centre AI wykorzystuje zaawansowane modele rozumienia mowy i języka oraz co możesz zrobić, aby szybko wykorzystać to rozwiązanie.

Autor: Hamidou Dia, wiceprezes, kierownik zespołu Solutions Engineering, Google Cloud

CTA: Odwiedź chmurową bazę wiedzy Google Cloud Knowledge Hub.

1. Badania IDC, czerwiec 2020 r.