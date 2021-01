To wyzwanie idealnie pasuje do branży IT, a w szczególności do firm, które w nadmiernym stopniu korzystają ze starej infrastruktury. Z opublikowanego niedawno badania McKinsey wynika, że stare i mało elastyczne systemy w firmach stanowią 74% wydatków na IT. Zasadnicze zmiany, takie jak migracja do chmury, mogą obniżyć koszty, zwiększyć elastyczność, a w przyszłości uzyskać lepszy zwrot z inwestycji. Wszystkie te kwestie zostały poruszone w naszym nowym e-przewodniku, w którym pokazujemy, jak zwiększyć skuteczność operacyjną za pomocą Google Cloud. Modernizacja różni się w zależności od wielkości firmy i branży, ale przejście do chmury daje szerokie i uniwersalne korzyści. Są to między innymi:

Wzrost elastyczności i obniżenie kosztów związanych z IT dzięki strategiom hybrydowym i multicloud.Skorzystaj z lepszego stosunku ceny do wydajności dzięki drugiej generacji skalowalnych procesorów Intel XeonWiększy zwrot z inwestycji w ERP poprzez migrację systemów SAP do chmury

Ograniczenie konieczności modernizacji sprzętu oraz obniżenie kosztów związanych z lokalną infrastrukturą poprzez migrację maszyn wirtualnych do chmuryWiększa skalowalność i dostęp do zaawansowanych analiz dzięki modernizacji hurtowni danychŁatwiejsze i tańsze zarządzanie klastrami poprzez migrację lokalnych klastrów Apache Hadoop do chmuryObniżenie kosztów poprzez uruchamianie wyspecjalizowanych zadań w chmurze za pomocą skalowalnej usługi Bare MetalWiększa elastyczność i mniej inwestycji w lokalną infrastrukturę dzięki migracji zadań systemu Windows do chmuryDostęp do nowoczesnej architektury, która zapewnia skalowalność i pozwala obniżyć koszty poprzez odciążenie środowiska mainframeSzybsze reagowanie na potrzeby klientów i lepsza obsługa klienta przy użyciu sztucznej inteligencjiWiększy wgląd i kontrola w celu obniżenia kosztów dzięki narzędziom do zarządzania rozliczeniami i kosztamiWiększa produktywność dzięki zmianie sposobu współpracy zespołów za pomocą chmurowych narzędzi do współpracy

W obecnych warunkach rynkowych organizacje potrzebują informacji, wiedzy i sprawdzonych metod, aby mogły ustalić priorytety inwestycji i zoptymalizować koszty. W naszym e-przewodniku omówiliśmy, w których obszarach nasi klienci inwestują najwięcej i gdzie szukają sposobów na zwiększenie wydajności operacyjnej. Pokazaliśmy też, jak Google Cloud może Ci pomóc na różne sposoby. Jeśli chcesz uzyskać indywidualne rekomendacje, skorzystaj z naszego programu oceny kosztów związanych z IT, w którym Twoje wydatki na IT zostaną porównane z danymi z branżowej analizy porównawczej oraz zostaną przedstawione możliwości optymalizacji kosztów.

