Lokalizacja dla domu jednorodzinnego jest jeszcze istotniejsza niż dla mieszkania w mieście. To ze względu na dojazd do pracy oraz lokalną infrastrukturę

Przykładem jest podwarszawski Grodzisk Mazowiecki, który ma jednocześnie dobre połączenie kolejowe z Warszawą, a autostrada znajduje się o kilka kilometrów od tego miasta.

Gdy do centrum dużego miasta można dostać się w pół godziny, to podróż do pracy może okazać się krótsza niż dla mieszkańca Warszawy.

- W takich miejscach można kupić w tej samej cenie co mieszkanie w Warszawie dwukrotnie większy dom jednorodzinny i jeszcze zaoszczędzić trochę pieniędzy – mówi w rozmowie z MarketNews24 Kuba Karliński, założyciel firmy Magmillon, autor książki „Zarabiajmy na nieruchomościach”.