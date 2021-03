Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wskazał, że właścicielom nieruchomości przysługuje od samoistnych posiadaczy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu, na podstawie art. 224 par. 2 i art. 225 kodeksu cywilnego. Obejmuje ono spodziewane korzyści, które właściciel mógłby uzyskać, gdyby oddał nieruchomość do używania na podstawie określonego stosunku prawnego (np. umowy najmu, umowy dzierżawy). Wynagrodzenie to nie jest zatem wypłacane w celu naprawienia szkody wyrządzonej właścicielowi, a jest raczej zapłatą za korzystanie z należącej do niego rzeczy bez stosownej umowy. Podlega więc opodatkowaniu PIT jako przychód z tzw. innych źródeł – podsumował organ.