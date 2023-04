Przedsiębiorca ma prawo do zdeklarowania dowolnej kwoty – w granicach określonych przez ustawę, czyli między 60 proc. a 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Sposób, w jaki zrealizuje to uprawnienie, zależy wyłącznie od niego. Ingerencja w tę sferę jakiegokolwiek innego podmiotu jest niedopuszczalna, chyba że ma on wyraźne umocowanie w przepisach.

Potwierdza to orzeczenie Sądu Najwyższego z 2 marca 2023 r. (sygn. akt II NSNc 107/23). Stanowisko to zostało już wyrażone również wcześniej, m.in. w uchwale składu siedmiu sędziów SN z 21 kwietnia 2010 r. (II UZP 1/10). Stan faktyczny sprawy