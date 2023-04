Związek zawodowy zwrócił się do mnie jako kadrowej o udostępnienie informacji o wysokości składki członkowskiej potrącanej przez pracodawcę od wszystkich członków. Poinformował, że jest to konieczne do prowadzenia ewidencji, która pozwoli na odliczenia składki członkowskiej od dochodu członków związku. Taką informację pracodawca jako płatnik zamieszcza jednak w PIT-11. Czy muszę zatem dodatkowo przekazywać takie informacje również organizacji związkowej?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przedstawić historię zmian przepisów w tym zakresie. I tak ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa o PIT) dokonano zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2022 r. możliwości odliczenia od dochodu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych przez członków tych organizacji. Odliczeniu podlegają zapłacone w roku podatkowym składki członkowskie na rzecz związku zawodowego udokumentowane dowodem wpłaty. Należy w tym momencie zwrócić uwagę, że obowiązujący wówczas (do 30 czerwca 2022 r.) art. 26 ust. 7 pkt 5 ustawy o PIT wskazywał, że w sytuacji gdy pracodawca pośredniczy w przekazywaniu składek członkowskich między związkowcem a związkiem zawodowym wysokość wydatków będzie ustalana na podstawie oświadczenia organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek. W odpowiedzi na pojawiające się w wyniku nowelizacji wątpliwości, dotyczące tego, czy w świetle wymienionych przepisów pracodawca na wniosek organizacji związkowej może przekazać informacje o wysokości składek związkowych za dany rok konkretnego pracownika w celach związanych z odliczeniem składki członkowskiej, stanowisko wydał 16 lutego 2022 r. prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.