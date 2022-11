Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że 30 listopada mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po cenie 785 zł za MWh. Dotyczy to samorządów, mniejszych firm, podmiotów użyteczności publicznej.

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł za MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej - przypomniało MKiŚ.

Możliwość zastosowania ceny gwarantowanej maksymalnej ceny 785 zł za MWh wynika z ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Ta sama ustawa określa również na 693 zł za MWh maksymalną cenę energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów, wprowadzonych inną ustawą. Limity te w 2023 r. wynoszą 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw, w których jest osoba niepełnosprawna oraz 3 MWh dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Jak przypomniał resort, gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł za MWh ponad limit 2 MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Stosownego rozliczenia odbiorcy dokona samodzielnie sprzedawca energii elektrycznej. Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia - do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy znajdą u swoich sprzedawców energii.

30 listopada mija też termin składania przez odbiorców wrażliwych wniosków o dodatki na zakup opału. Wniosek dotyczy takich podmiotów jak szpitale, szkoły i przedszkola, ośrodki pomocy społecznych, placówki kulturalne, placówki opiekuńczych, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i pelletu węglowego oraz pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.(PAP)

Tauron apeluje, by składać wniosek już teraz

Jak przekazał we wtorek PAP rzecznik Tauronu Sprzedaż Daniel Iwan, do końca listopada małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej.

Z danych firmy wynika, że na jej obszarze działania uprawionych do skorzystania z tej możliwości jest kilkaset tysięcy takich odbiorców.

W związku z tym Tauron uruchomił stronę tauron.pl/ceny ze wzorem oświadczenia dla firm, samorządów i innych podmiotów mogących skorzystać z cen maksymalnych energii elektrycznej. „Zachęcamy do składania oświadczeń elektronicznie, pocztą lub osobiście już teraz, nie czekając do ostatniego możliwego terminu, który przypada z końcem listopada” – zaznaczył Iwan.

Żeby skorzystać z cen maksymalnych oświadczenia powinny złożyć małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego, a także podmioty wrażliwe wskazane w ustawie. Gospodarstwa domowe nie składają oświadczeń: po przekroczeniu przyznanego limitu zużycia energii elektrycznej mechanizm cen maksymalnych zostanie zastosowany wobec nich automatycznie.

Maksymalne ceny prądu

Małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty wrażliwe określone w ustawie muszą złożyć oświadczenia do 30 listopada br. W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za megawatogodzinę, w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie Ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 r., która weszła w życie 4 listopada 2022 r. – cena prądu w 2023 r. dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa, niż maksymalna wskazana w tej ustawie. Ma to ochronić odbiorców energii przed podwyżkami. (PAP)