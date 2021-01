Szczegółowe określenie, jakie transakcje zostaną zabronione, leży w gestii Departamentu Handlu. Ma on na to 45 dni, jednak według urzędnika, który rozmawiał z Reutersem, resort zamierza wykonać zadanie przed 20 stycznia, gdy urząd prezydenta obejmie Joe Biden. Na tym nie koniec. Jak napisał „Wall Street Journal”, Waszyngton rozważa dodanie firm Alibaba i Tencent do listy spółek mających lub podejrzewanych o powiązania z chińską armią. Oznaczałoby to zakaz inwestowania w te przedsiębiorstwa przez amerykański kapitał. Alibaba i Tencent są warte łącznie 1,3 bln dol. Reuters stwierdza, że zaatakowanie tych dwóch najcenniejszych firm azjatyckich byłoby najdrastyczniejszym ze środków, jakie administracja Trumpa ostatnio zastosowała, i przypieczętowałoby twardą politykę wobec Pekinu.