Potrzeba przeciwdziałania niedoborom witaminy D stanowi istotne wyzwanie dla systemu zdrowia publicznego i praktyki klinicznej, nie tylko ze względu na tradycyjne jej działanie na kościec ― zapobieganie i leczenie krzywicy i osteomalacji, ale przede wszystkim na szeroko badane w ostatnich latach działanie wielokierunkowe. Wiele analiz potwierdza pozytywny wpływ witaminy D na zapobieganie lub łagodzenie chorób układu nerwowego, oddechowego i chorób cywilizacyjnych, w tym nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, cukrzycy i chorób nowotworowych. Najciekawszym kierunkiem działania witaminy D, z punktu widzenia aktualnej, globalnej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19, jest jednak jej wpływ na prawidłową funkcję układu odpornościowego. Witamina D łagodzi przebieg infekcji dróg oddechowych poprzez stymulację układu odpornościowego. Niedobór witaminy D został określony przez naukowców mianem czynnika ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 i wystąpienia zespołu ciężkiej niewydolności oddechowej (ang. ARDS ― Acute Respiratory Distress Syndrome). Należy jednak pamiętać, że choroby cywilizacyjne, w tym nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca i otyłość są również znanymi czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu choroby wywołanej przez SARS-CoV-2 oraz jej powikłań.

Niektóre badania wskazują, że regularna suplementacja witaminą D obniżała ryzyko zachorowania na COVID-19 nawet o 34 proc. Uzupełnianie diety lub leczenie niedoborów witaminy D powinno prowadzić do osiągnięcia w surowicy stężenia jej nieaktywnego metabolitu ― kalcydiolu (25OHD 3 ) na poziomie 30-50 ng/ml. Według rekomendacji EVIDAS dawki suplementacyjne witaminy D różnią się w zależności od grupy docelowej. Niemowlętom zaleca się przyjmowanie 400 IU dziennie, dzieciom 600-2000 IU, dorosłym i kobietom w ciąży 2000 IU i seniorom >75 r.ż. 4000 IU.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynkowemu, firma Curtis Health Caps proponuje swoim klientom szeroką gamę najwyższej jakości produktów z witaminą D w kategorii produktów leczniczych i suplementów diety. Oferta obejmuje różnorodne postaci preparatów, tj. kapsułki miękkie, do żucia, twist-off, krople i spraye, w dawkach (200-4000 IU) dostosowanych do potrzeb wszystkich grup docelowych: niemowląt, dzieci, dorosłych, kobiet w ciąży i seniorów. Receptura form płynnych może być również dopasowana do specyficznych oczekiwań wegan i wegetarian.

Wyniki najnowszych badań naukowych potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wyższych, jednorazowych dawek witaminy D w reżimie tygodniowym lub miesięcznym, jako alternatywę codziennego przyjmowania produktów o niższej zawartości witaminy D. Rozumiejąc idący za tym komfort pacjenta i compliance terapii, firma Curtis Health Caps pracuje aktualnie nad rozwojem produktów leczniczych z witaminą D w wysokich dawkach (7000-50000 IU) odpowiadających tym zaleceniom. Atutem opracowywanej postaci leku ― kapsułki miękkiej, jest jej niewielki rozmiar zapewniający łatwość połykania oraz dostarczenie witaminy D rozpuszczonej w oleju, czyli w formie łatwej do wchłonięcia przez organizm.

Curtis Health Caps wspiera swoich klientów nie tylko w zakresie rozwoju i wytwarzania produktów z witaminą D. Kładzie również duży nacisk na dostarczenie obszernego i rzetelnego wsparcia merytorycznego dla wszystkich produktów poprzez regularną publikację artykułów eksperckich na swojej stronie internetowej i inne postaci nowoczesnych materiałów informacyjnych. Ostatnio odbyła się premiera animacji multimedialnej pt. „Witamina D ― dlaczego warto?”, dostarczającej, w przystępnej dla widza formie, kompleksowej wiedzy na temat działania witaminy D.

Dział R&D, Curtis Health Caps

Zapraszamy do śledzenia naszej strony: www.chc.com.pl i zakładki „Artykuły eksperckie” oraz profili w mediach społecznościowych:

Źródła: