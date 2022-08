PGG poinformowała w swoim serwisie internetowym, że w związku ze znacznym wzrostem kosztów produkcji oraz potrzebą działań inwestycyjnych w celu zwiększenia produkcji węgla opałowego spółka ujednoliciła od wtorku ceny sprzedaży dla poszczególnych sortymentów węgla we wszystkich kopalniach.

Do tej pory te same sortymenty węgla opałowego miały w poszczególnych kopalniach różne ceny. Po zmianie średnia cena węgla opałowego w PGG ma wynosić ok. 1,2 tys. zł za tonę (w porównaniu do około 1 tys. zł dotychczas). Nadal ceny węgla z kopalń z PGG mają być jednymi z najniższych na rynku.

„Konieczność ujednolicenia cen węgla dla gospodarstw domowych w PGG S.A. wymuszona została drastycznym wzrostem kosztów produkcji od początku 2022 r. Na rynku skokowo podrożała m.in. stal niezbędna w kopalniach do zbrojenia wyrobisk (spółka zapłaci za nią aż o 78 proc. więcej niż przed rokiem). Znacznie droższa jest także energia elektryczna i paliwa a także usługi dla zakładów górniczych” – podano w komunikacie spółki.

Spółka PGG poniesie zwiększone wydatki

Według prognoz techniczno-ekonomicznych wydatki w PGG będą w tym roku o 2,4 mld zł większe niż rok wcześniej. Spółka poniesie też istotnie zwiększone wydatki na działania inwestycyjne konieczne dla zwiększania produkcji i sprzedaży węgla opałowego dla sektora komunalno-bytowego. PGG wyda na inwestycje o ponad 1,12 mld zł więcej, niż rok wcześniej.

Głównym kanałem sprzedaży węgla opałowego dla gospodarstw domowych pozostanie sklep internetowy spółki, w którym od początku roku w opał zaopatrzyło się ponad 170 tys. klientów. Za pośrednictwem e-sklepu do gospodarstw domowych trafiło dotąd blisko 700 tys. ton węgla. System sprzedaży w PGG ma być doskonalony i rozbudowywany.

PGG jest największym producentem węgla w Unii Europejskiej, a podpisana w maju ub. roku umowa społeczna dla górnictwa wyznaczyła ścieżkę wygaszania jej kopalń do końca 2049 r. W perspektywie najbliższych 12-13 lat PGG, która w tym roku ma dostarczyć na rynek ponad 23 mln ton węgla kamiennego, miałaby zmniejszyć wydobycie tego surowca o połowę – wynikało z informacji spółki z początku br., od lutego korzystającej z budżetowego wsparcia na redukcję zdolności produkcyjnych. (PAP)

autor: Mateusz Babak