Koniec WIBOR — ustawa zmieni zasady gry

Projekt Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom został opublikowany 9 maja 2022 roku i aktualnie jest w konsultacjach. Jak wynika z art. 80. 1. projektu ustawy w przypadku, gdy nie zostanie wyznaczony zamiennik kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR, zamiennikiem kluczowego wskaźnika referencyjnego będzie stawka procentowa obliczona w wyniku procesu ustalenia (fixingu) Stawki Referencyjnej POLONIA, organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Niezależnie czy będzie to nowy WIBOR czy stawka POLONIA, mają one dotyczyć nie tylko kredytów hipotecznych, ale będą obowiązywać wszędzie tam, gdzie kredyt opiera się na WIBOR. Zdaniem bankowców zmiany te mogą przełożyć się także na rynek instrumentów pochodnych czy lokat.

Stawka POLONIA ma zastąpić WIBOR – czym jest?

To tzw. wariant awaryjny w ustawie o pomocy kredytobiorcom. Stawka POLONIA jest wyrażona w postaci obliczanej przez Narodowy Bank Polski stawki jednodniowych pożyczek międzybankowych. Aktualnie wynosi ponad 4,9 procent, co oznacza, że jej wartość jest dużo niższa niż aktualnie sześciomiesięcznego WIBOR-u (6,63 proc.)

Nowy WIBOR - wskaźnik oprocentowania kredytów

Zdaniem rządu przejście z obecnego WIBOR-u na nowy wskaźnik oznaczać będzie spadek wysokości rat kredytobiorców. Dzięki temu w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki – w sumie będzie to ok. 1 mld zł rocznie od 2023 r. – mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Nowy WIBOR — kontrowersje

Głównym zarzutem, jaki podnoszą eksperci, jest fakt, że nowy wskaźnik, choć obliczany na podstawie faktycznie dokonywanych transakcji na rynku międzybankowym, wcale nie musi być w rezultacie niższy niż WIBOR. Dodatkowo wskaźnik ten będzie z opóźnieniem reagował na zmiany stóp procentowych. Może się też okazać, że po zmianie stawki bazowej oprocentowanie kredytów zostanie na tym samym poziomie. Likwidacja WIBOR-u i pojawienie się nowego wskaźnika może mieć też wydatny wpływ nie tylko kredyty, ale i na inne instrumenty finansowe, w tym depozyty.

Nowy WIBOR – od kiedy będzie obowiązywał?

Jak oficjalnie wiadomo, rządowi spieszy się ze stworzeniem nowego wskaźnika, aby jak najszybciej procedować ustawę. Dlatego instytucje finansowe mają dosłownie kilka dni na jego wypracowanie. W razie niepowodzenia zamiennikiem WIBOR-u stanie się stawka POLONIA. Od kiedy zacznie obowiązywać nowy wskaźnik? - Chcemy, by to obowiązywało od 1 stycznia 2023 r. Czy to będzie stawka Polonia, czy inna wypracowana wspólnie przez banki z udziałem KNF, to ostatecznie zobaczymy — powiedział niedawno wiceszef MF Artur Soboń.

Źródło: własne, PAP, DGP.