Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda zapowiedział w środę wprowadzenie elastycznych rozwiązań, tak by samorządy mogły zagospodarować nadmiary węgla, który odebrały.

"Jeśli będą takie sytuacje, że węgiel na składowiskach zostanie, to chcemy wydłużyć okres odbioru powyżej tych trzech ton. Jeśli ktoś będzie chciał z tego węgla zrobić sobie zapas na przyszłą zimę, to tymi rozwiązaniami to umożliwimy. Będzie można węgiel sprzedawać dłużej niż do 30 kwietnia" - poinformował Rabenda.

Dodał, że "końcówki" węgla będzie można sprzedać też mieszkańcom innych gmin.

Wyjaśnił również, że jeśli zapotrzebowanie mieszkańców gmin będzie mniejsze niż 25 ton, np. gdy zgłosi się pięciu mieszkańców, to gminy będą mogły zamówić mniejsze ilości węgla.

Zapowiedział również, że dzisiaj spotyka się z przedstawicielami samorządów, żeby te rozwiązania skonsultować. "W przyszłym tygodniu będziemy przedstawiać już rozwiązania konkretne" - poinformował Rabenda. (PAP)

