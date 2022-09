Muller był pytany o propozycję niższej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw zużywających do 2 GWh energii rocznie czy ograniczających zużycie do 90% energii z roku poprzedniego.

Reklama

"Faktycznie jest to jedna z koncepcji, która jest analizowana w ramach pewnego rodzaju zachęt. […] Na przykład jeżeli ktoś zużyje nieco mniej energii elektrycznej albo nie będzie to większa niż w poprzednim roku, albo trochę mniejsza, to że będzie ona tańsza w stosunku do tego, co byłoby, gdyby zużył więcej" - powiedział Muller w Polsat News.

"W związku z tym, to jest jedno z rozwiązań, które faktycznie leży na stole" - dodał.

Reklama

Pytany, kiedy taki projekt mógłby się pojawić, oznajmił: "Jeszcze tutaj daty prostej wskazywać nie chcę, natomiast nasze przepisy i tak pozwalają nam na mrożenie taryf w pewnym zakresie, no i na to jesteśmy gotowi".

Podkreślił, że "głównym problemem" generującym wysokie ceny w tej chwili oprócz wysokiej ceny gazu są mechanizmy unijne w zakresie liczenia tzw. ceny krańcowej, co powoduje że cena energii jest wysoka oraz wysokie ceny za uprawienia ETS.

"I dlatego te dwie rzeczy proponujemy, aby w Unii Europejskiej zmienić" - podsumował.

(ISBnews)