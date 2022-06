Zwrot opłaty skarbowej następuje w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu. Jeżeli zaś obowiązek uiszczenia opłaty ciążył solidarnie na określonych podmiotach, to decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty. Ale zwrot następuje tylko do jednego z nich. Przy czym przepisy nie wskazują, czym ma się kierować organ, wybierając tego, a nie innego zobowiązanego. Co ważne, ustawa o opłacie skarbowej nie określa wysokości opłaty, która jest zwracana. Oznacza to, że trzeba ją oddać nawet wówczas, gdy wynosi np. 2 zł.