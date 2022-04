Prezydent Ukrainy wezwał po raz kolejny do nałożenia embarga na ropę z Rosji. W przypadku gazu Kijów postuluje wprowadzenie sankcji w modelu „irańskim”. – Gaz ziemny byłby nadal dostarczany przez Gazprom do Europy, ale opłaty byłyby przetrzymywane na specjalnych kontach depozytowych w europejskich bankach do czasu wypełnienia przez Rosję określonych warunków – precyzował w poniedziałek wiceminister energii Ukrainy Jarosław Demczenkow.