Bloomberg poinformował, że "jednostka całkowicie przestawi się na ropę naftową z Saudi Aramco".

Według ministra Kreivysa "decyzja rafinerii o rezygnacji z dostaw ropy z Rosji pozwoli Litiwie całkowicie zrezygnować z dostaw ropy z tego kraju".

Orlen Lietuva (do 2009 roku Mażeiku Nafta) to litewska spółka zajmująca się przetwarzaniem ropy naftowej, należąca do polskiego koncernu PKN Orlen. Spółka Orlen Lietuva obsługuje system rurociągów o długości ok. 500 km. W grudniu 2006 r. PKN Orlen wykupił rafinerię ropy naftowej w Możejkach za kwotę 2,34 mld dolarów, po tym jak rosyjska spółka Jukos ogłosiła upadłość.

Biuro prasowe PKN Orlen, przekazało w piątek PAP, że od początku wojny w Ukrainie, spółka - podobnie jak inni kontrahenci europejscy - nie realizuje zakupów spotowych ropy Ural. "PKN Orlen będzie realizować wytyczne wynikające z sankcji międzynarodowych" - oświadczyło biuro.

autorka: Ewa Nehring