Jak się przygotujemy, to w 30–50 tys. osób do Warszawy przyjedziemy. Pytanie tylko, czy nawet jeśli podpalimy opony i zrobimy zadymę, bardziej pomoże to nam, czy władzy - mówi Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Górnicy wynegocjowali z rządem niedawno spore podwyżki. Strajków nie ma - jest zgoda? To zdecydowanie za dużo powiedziane. Wynagrodzenia to jeden z tematów. Ważny, ale kluczową kwestią dla górnictwa i Śląska jest realizacja podpisanej rok temu umowy społecznej. Prawie trzy tygodnie temu odbyliśmy w tej sprawie spotkanie z premierem Jackiem Sasinem, ale wiele kwestii wciąż nie zostało wyjaśnionych. Nie może być tak, że z jednej strony rząd zgadza się na podwyżki wynagrodzeń, a z drugiej nad Polską Grupą Górniczą (PGG) i całą branżą wydobycia węgla energetycznego wisi miecz Damoklesa. Dalej nie ma wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia polskiego górnictwa. Wciąż czekamy też na ustawę o Funduszu Transformacji Śląska. Nie ma spotkań z przedstawicielami gmin górniczych czy pracodawcami funkcjonującymi na terenach górniczych. Brak podejmowanych działań sprawia, że trudno mówić o zgodzie. Podwyżki uspokoiły sytuację, ale nie załatwiły najważniejszych kwestii? Tak. Czekamy na wniosek notyfikacyjny. Dopiero wtedy zacznie się prawdziwa dyskusja o roli węgla w polskiej gospodarce na kolejne dekady. Niech już zaczną się rozmowy z UE – one pokażą, na czym stoimy. Liczmy na zaakceptowanie ustawy górniczej, która została podpisana przez prezydenta, a pierwsza transza środków już trafiła do PGG. Przed zgodą KE na udzielenie pomocy publicznej. Nie było innego wyjścia, bo PGG upadłaby bez tych pieniędzy. Wiemy, że to stąpanie po cienkim lodzie. W razie braku zgody Brukseli, może powtórzyć się kazus Stoczni Szczecińskiej i środki trzeba będzie zwrócić. Wówczas Tauronowi, Węglokoksowi czy PGG znów będzie grozić upadłość. W optymistycznym scenariuszu czeka nas natomiast ścieżka PLL LOT – w tym przypadku również wsparcie było udzielone przed formalną zgodą. KE notyfikowała jednak pomoc i wszystko się udało. Sytuacja jest zero-jedynkowa, ale liczymy się z tym, że łatwo nie będzie. Spodziewamy się długich i niełatwych rozmów. Zwłaszcza, że oprócz czysto ekonomicznych argumentów niewątpliwie będą też używane te polityczne.