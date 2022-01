Także w Polsce, gdzie relatywnie większy udział w kosztach wytwarzania energii mają opłaty za uprawnienia do emisji CO2 (ok. 30 proc.), wielu ekspertów mówi o tym, że podwyżki cen są kosztem zapóźnienia i zależności naszej energetyki od importu paliw kopalnych. Inni przekonują jednak, że jest odwrotnie i to nadmierne przyspieszanie transformacji powoduje inflację. O tym, że drożyzna to efekt unijnej polityki klimatycznej, mówił niedawno wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Polityk zadeklarował jednocześnie, że Warszawa zrobi wszystko, żeby mający wymusić szybszą dekarbonizację gospodarki pakiet Fit for 55 nie wszedł w życie. Podobne stanowisko promuje m.in. bank Pekao, który niedawno przedstawił własne wyliczenia kosztów śrubowania celów klimatycznych przewidzianego w unijnym pakiecie. „Przyspieszenie transformacji zwiększy popyt na usługi budowy odnawialnych źródeł energii, nisko- i zeroemisyjnych. Zadziała podstawowe prawo popytu i podaży, inwestycje będą coraz bardziej kosztowne i to odbije się na ich rentowności” - twierdzi wiceprezes banku Paweł Strączyński, przekonując, że należałoby utrzymać ostrożniejszy kurs, czyli unijny cel redukcji emisji do 2030 r. wynoszący 40 proc. Wprowadzenie w życie propozycji z Fit for 55 grozi jego zdaniem m.in. wysoką inflacją i pogłębianiem problemu ubóstwa energetycznego.