Mimo niedawnego sukcesu w walce o wsparcie dla atomu w ramach transformacji energetycznej i poparcia Komisji Europejskiej dla uwzględnienia go w zielonej taksonomii (dokumencie, który ma być drogowskazem dla unijnych inwestorów) nastroje we francuskiej branży jądrowej są dalekie od szampańskich. Z eksploatacji całkowicie jest wyłączonych 10 francuskich reaktorów, stanowiących 20 proc. tamtejszych mocy nuklearnych. Kolejnych pięć pracuje na niepełnych obrotach. Francuski atom odpowiada tymczasem za ok. 70 proc. krajowego miksu. Obniżone wytwarzanie energii może oznaczać dla właściciela elektrowni, państwowej grupy EDF, wielomiliardowe koszty. A dla Europy oznacza kolejny czynnik sprzyjający wzrostowi cen prądu . Tuż po ogłoszeniu skorygowanych prognoz francuskiego koncernu giełdowy koszt megawatogodziny energii np. dla niemieckiego odbiorcy (w kontraktach na luty) skoczył o 22 proc., sięgając 235,50 euro.

Francja jest zmuszona tymczasem posiłkować się importem energii od sąsiadów. Ale to może nie wystarczyć. Skala problemu – przy niekorzystnych warunkach pogodowych – może zmusić Francuzów do ratowania się rezerwowymi mocami węglowymi, aby uniknąć blackoutów. Resort transformacji ekologicznej chce w związku z tym zwiększyć dopuszczalne limity pracy węglówek w najbliższych tygodniach – trwają konsultacje w sprawie rozporządzenia w tej sprawie.

Kolejnym czynnikiem, który powoduje ból głowy sektora jądrowego, są opóźnienia w realizacji dwóch flagowych inwestycji EDF. Pierwsza to reaktor we Flamanville, który zgodnie z pierwotnym planem miał być oddany do eksploatacji niemal dekadę temu. Najnowsze, kolejne już wydłużenie prac kosztować ma ok. 300 mln euro. Łączny rachunek za projekt ma sięgnąć 12,7 mld euro. Z podobnymi problemami zmaga się brytyjska inwestycja w Hinkley Point. We wrześniu upłynęło pięć lat od rozpoczęcia budowy bloku. Jego uruchomienie jest planowane obecnie na czerwiec 2026 r., a koszt projektu – po uwzględnieniu opóźnień – jest szacowany na 22–23 mld funtów. Francuski koncern zapewnia, że kolejne inwestycje, dzięki wnioskom wyciągniętym z tych doświadczeń, nie będą zmagały się z podobnymi problemami.