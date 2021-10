– Net-billing to rozliczanie wartościowe energii elektrycznej, którą prosument wprowadza i pobiera z sieci – tłumaczył podczas posiedzenia podkomisji Marcin Ścigan, dyrektor z MKiŚ. – Prosument będzie miał tzw. konto prosumenckie, które będzie co miesiąc zasilane depozytem prosumenckim. Ten depozyt to będzie wartość energii, którą prosument wprowadził do sieci. Wartość energii będzie, co do zasady, wyznaczana po cenach godzinowych. Tutaj nie ma żadnego obciążenia VAT-em. To nie jest sprzedaż . To jest po prostu ewidencja na koncie pewnych środków, które są iloczynem ilości energii wprowadzonej i wartości energii w danej godzinie – opisywał.