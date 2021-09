– Użycie przedrostka „eko” w odniesieniu do miału czy groszku sugeruje, że jest to paliwo ekologiczne , podczas gdy parametry jakościowe ekomiału czy ekogroszku tego nie potwierdzają – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia ministra klimatu i środowiska. Ekogroszek to węgiel wykorzystywany do ogrzewania gospodarstw domowych w kotłach.