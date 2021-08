Polska potrzebuje gazu jako paliwa przejściowego do transformacji energetyki i ciepłownictwa, a sama ma relatywnie nieduże jego zasoby. PGNiG wydobywa rocznie w kraju niecałe 4 mld m sześc. gazu przy krajowym zużyciu rocznym rzędu ok. 20 mld m sześc. Potrzeby wzrosną najpewniej do ponad 30 mld m sześc. w latach 30. w związku z budową bloków gazowych w energetyce i ciepłownictwie, które mają zastępować bloki węglowe.

Ze względu na ograniczone wydobycie krajowe PGNiG poszukuje gazu za granicą, m.in. w odległym Pakistanie czy w Norwegii, z którą wkrótce połączy nas gazociąg Baltic Pipe. Tymczasem największe złoża gazu w Europie ma sąsiednia Ukraina. Może się pochwalić zasobami rzędu około biliona metrów sześciennych gazu i ma potencjał do zwiększenia wydobycia. Kijów chce w jeszcze większym stopniu niż teraz pokrywać krajowe zapotrzebowanie na gaz z własnych złóż, by uniezależnić się od dostaw z Rosji.

W poniedziałek podczas konferencji Gazterm w Międzyzdrojach PGNiG oraz ERU Management Services podpisały umowę zakupu przez polską spółkę kontrolnego pakietu udziałów (85 proc.) w ukraińskiej spółce Karpathazwydobuwannia, która jest wyłącznym właścicielem koncesji Bybłowska zlokalizowanej na zachodniej Ukrainie przy granicy z Polską (obwód lwowski). PGNiG spodziewa się tam gazu, bo koncesja dotyczy geologicznego przedłużenia największego polskiego złoża Przemyśl. Nie chce jednak mówić na tym etapie o wielkości wydobycia. Najpierw polska spółka wykona odwiert poszukiwaczy w II połowie 2022 r. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to odwiert zostanie podłączony do ukraińskiej sieci gazowej, a jego eksploatacja mogłaby się zacząć w 2023 r.

Teoretycznie mógłby sprzedawać wydobywany gaz na rynku ukraińskim, przechowywać go w tamtejszych magazynach albo przesyłać do Polski. Nieoficjalnie od przedstawicieli spółki słyszymy, że chętnie by go eksportowali, ale do tego potrzebne są chęć Ukrainy i infrastruktura przesyłowa, tymczasem przedstawiciele ukraińskich spółek akcentowali podczas konferencji możliwość magazynowania. Wygląda jednak na to, że Polska ma nadzieję, iż Kijów będzie bardziej otwarty na współpracę w związku z Nord Stream 2, który uderza w Ukrainę mocniej niż w Polskę. – Zróbmy pierwszy krok, zobaczymy, jak będzie dalej. Ta współpraca wyraźnie się zacieśnia, mamy podobne cele – mówił DGP Paweł Majewski. Według niego Nord Stream 2 zbliża oba kraje.