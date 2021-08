Jego zdaniem kluczowe w nowych przepisach jest zapowiadane wydłużenie systemu wsparcia w ramach aukcji do końca 2027 r., a samego systemu wsparcia do 2046 r. Oznacza to, jak wyjaśnia prawnik, przedłużenie maksymalnego okresu otrzymywania wsparcia dla instalacji, dotyczącego obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach tzw. systemów FIT oraz FIP, czy też obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.