Rząd przyjął projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która wdraża część postanowień umowy społecznej o wygaszeniu kopalń węgla energetycznego do 2049 r. Umowa została podpisana w maju pomiędzy rządem a górniczymi związkami zawodowymi – zakłada ona mechanizm dopłat do działalności kopalń węgla kamiennego, ich stopniowe wygaszanie do 2049 roku oraz osłony dla odchodzących górników i pracowników zakładów przeróbki węgla, którzy nie będą w stanie znaleźć pracy w innej kopalni. Przewidziane w umowie instrumenty wsparcia, zwłaszcza dopłaty, są teraz negocjowane między rządem a Brukselą.

W projekcie mowa m.in. o osłonach dla górników likwidowanych kopalń, takie jak urlop górniczy albo jednorazowa odprawa pieniężna. Przewidywane w umowie społecznej 120 tys. zł odprawy ma przysługiwać wyłącznie pracownikom kopalń, których likwidacja będzie rozpoczęta po wejściu w życie ustawy, której projekt we wtorek przyjął rząd. „Umożliwiono skorzystanie z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych, pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych przez SRK S.A. po 1 września 2021 r. Dotyczy to osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów. Ponadto przyjęte przez rząd przepisy, które musi jeszcze uchwalić Sejm, są kontynuacją działań rozpoczętych w 2015 r., po przyjęciu „Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A.”. Wydłużają m.in. okres zbywania mienia przez przedsiębiorstwa górnicze na rzecz SRK. Dzięki temu Spółka Restrukturyzacji Kopalń będzie mogła nabywać kolejne kopalnie od funkcjonujących spółek węglowych oraz finansować ich likwidację ze środków budżetu państwa. Jak tłumaczą służby prasowe rządu, chodzi o kopalnie, których likwidację rozpoczęto w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. „Ponadto, projekt ustawy umożliwia do końca 2027 r. dalsze finansowanie z budżetu państwa zadań obecnie realizowanych przez SRK S.A” – czytamy w komunikacie. >>>> Więcej w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP <<<< Julita Żylińska