Perspektywa zrzucenia węglowego balastu nie skazuje koncernów energetycznych na rynkowy sukces. – Wydzielenie węgla jest konieczne, by zmienić ich wizerunek, ale nie oznacza automatycznie, że spółki awansują do innej ligi – przyznaje analityk mBanku. – To dopiero początek – zgadza się Paweł Czyżak. – Po wydzieleniu węgla okaże się, na ile są one zdolne do funkcjonowania na bardzo konkurencyjnych rynkach OZE. Często zakłada się, że to węgiel jest źródłem wszystkich problemów liderów naszej energetyki , ale po jego wydzieleniu mogą wyjść na jaw nowe problemy, choćby niewydolność czy upolitycznienie. Jest też kwestia aktywów, które przynajmniej na razie nie przejdą do NABE i z czasem coraz bardziej będą ciążyć, jak ciepłownictwo – mówi.