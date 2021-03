Dotychczas zgodę Brukseli na pomoc państwa w zakresie energetyki jądrowej uzyskał m.in. w 2014 r. brytyjski projekt Hinkley Point C. W 2017 r. KE zaaprobowała też wsparcie dla dwóch nowych reaktorów w węgierskiej elektrowni Paks. Na zaakceptowanie pomocy czekają m.in. Czechy (rozbudowa elektrowni Dukovany). Także polski rząd zapowiada pomoc publiczną przy budowie pierwszych reaktorów jądrowych. Jak mówił niedawno pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, polski wkład w realizację programu energetyki jądrowej wyniesie w ciągu 20 lat ok. 80 mld zł (49 proc. w spółce celowej ma mieć inwestor branżowy, a 51 proc. Skarb Państwa). W piątek PGE poinformowała, że Skarb Państwa odkupił od dotychczasowych udziałowców spółkę celową PGE EJ1 i zapłaci za udziały 531 mln zł, z czego 372 mln zł samej PGE. Wsparcie inwestycji zapowiedział też Narodowy Bank Polski, choć nie sprecyzował, o co może chodzić.