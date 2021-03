Pod jeszcze większym znakiem zapytania stoi przyszłość atomu. Zdania w tej sprawie były na tyle podzielone w UE, że Komisja wstrzymała się z decyzją i zleciła swojemu wewnętrznemu Wspólnemu Centrum Badawczemu opracowanie raportu na temat wpływu odpadów radioaktywnych na środowisko. Od jego wyników będzie zależało to, jak energia jądrowa ostatecznie zostanie zaklasyfikowana. Publikację raportu planowano najpóźniej na początek marca. Komisja Europejska w odpowiedzi udzielonej DGP wczoraj napisała, że „raport jest w trakcie finalizacji”. Następnie – jak poinformowały nas służby prasowe KE – zostanie on przekazany do dalszej oceny DG FISMA (dyrekcja generalna ds. finansowych), a ta z kolei przekaże je grupie ekspertów oraz komitetowi SCHEER zajmującemu się opiniowaniem spraw związanych ze zdrowiem publicznym. Będą one miały trzy miesiące na zajęcie stanowisk i przekazanie ich KE.