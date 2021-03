Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) publikuje dziś raport , który pokazuje, jak różna jest sytuacja poszczególnych powiatów na Śląsku w zderzeniu z zieloną transformacją. Najbardziej ucierpią te, które teraz mają kopalnie z dobrymi płacami i są słabe gospodarczo. Do najbardziej narażonych na transformację powiaów śląskich należą: Jastrzębie-Zdrój, Bytom i Zabrze. Bo kopalnie nadal są tam jednym z większych pracodawców. Do powiatów, które mogą najlepiej znieść zmiany, należą: Gliwice, Katowice i Jaworzno. Jak wskazujecie PIE, regiony te nie ucierpiały znacząco z powodu likwidacji kopalń w przeszłości, cieszą się dobrymi wynikami gospodarczymi i – co istotne – mają niewielki odsetek pracowników kopalni wśród ogółu zatrudnionych.