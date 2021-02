– Musielibyśmy wozić elementy z portów w Skandynawii albo Niemczech, więc nie przyjmujemy do wiadomości założenia, że port instalacyjny w Polsce nie powstanie – podkreślał. Apelował o przyspieszenie decyzji, bo harmonogram inwestycji jest napięty. Dodał, że PGE jest zainteresowana, by to w Polsce powstał też statek do instalacji morskich wiatraków. – Prowadzimy wstępne rozmowy z potencjalnymi wykonawcami (stoczniami – red.) – zaznaczył. Pytany o udział, również finansowy, w powstaniu takiej jednostki powiedział, że PGE jest w stanie złożyć gwarancję korzystania z usług takiego statku, jeśli powstanie.