Nie planujemy wprowadzenia kryterium dochodowego przy 500+ podniesionym do 800 zł; propozycji skierowanej do konsultacji społecznych takiego zapisu nie będzie; chodzi po prostu o podwyższenie kwoty świadczenia - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller został w poniedziałek zapytany na konferencji prasowej przez PAP, czy w przypadku propozycji podniesienia świadczenia 500+ do kwoty 800 zł rozważane jest wprowadzenie kryterium dochodowego, tak by osoby zarabiające np. ponad 20 tys. miesięcznie nie pobierały świadczenia.

"W tej propozycji, która będzie przedłożona do konsultacji społecznych takiej propozycji nie będzie - krótko mówiąc, jest zachowanie obecnej formy i po prostu podwyższenie kwoty, która w tej chwili obowiązuje" - odparł rzecznik rządu.

Lider klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w poniedziałek w rozmowie z Radiem Plus ocenił, że ludzie zarabiający odpowiednio dużo nie powinni dostawać 500+. "Ja czuję, że jak ludzie zarabiają duże kwoty, sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych - powyżej 20 tysięcy złotych (miesięcznie) nie powinno być 500 plus, to jest moja ocena. Mówimy o gospodarstwie domowym, czyli jeżeli po 10 tysięcy złotych zarabiają rodzice, to ja osobiście uważam, że to jest już dużo pieniędzy" - stwierdził Gawkowski.

Dopytywany, czy takie ograniczenie powinno obowiązywać także przy większej liczbie dzieci w rodzinie, Gawkowski powiedział, że to temat do dyskusji. Polityka pytano, jak w tym kontekście ocenia swoją sytuację finansową i czy jego rodzina powinna dostawać 500 plus. "Tak, czuję, że na pewno jestem powyżej klasy średniej" – odpowiedział. "Jakbym miał powiedzieć, czy poseł powinien dostawać 500+, to czuję, że nie" – dodał.

Podkreślił też, że nie jest tak, że cała Lewica ma takie zdanie jak on w kwestii kryterium dochodowego do tego świadczenia, ale jego zdaniem jest to kwestia do dyskusji. (PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Rafał Białkowski

mml/ rbk/ itm/