Szef rządu wizytował Dzienny Dom "Senior Plus" w Woli Karczewskiej w gminie Wiązowna na Mazowszu.

"Jak rozmawialiśmy na sali, wiele osób pytało, co będzie po pandemii, po wojnie, co będzie w państwie, co będzie z trzynastką, czternastką" – relacjonował na konferencji premier.

"Jak jest trudny czas, to dobry gospodarz musi oszczędnie gospodarować. Wiemy, że pandemia i wojna stworzyły trudne warunki. Chcę zapewnić, że z naszej strony zrobimy wszystko, żeby przekazać jak najwięcej środków dla seniorów, także dlatego, że wiemy doskonale, że przez lata już wolnej Polski nasi seniorzy, nasze mamy, ojcowie, babcie, dziadkowie byli poszkodowani, byli źle traktowani. Robimy wszystko, by to naprawić, krok po kroku, konsekwentnie" – dodał.

Szef rządu zapewnił, że nie tylko trzynaste emerytury będą wypłacone, ale także, w drugiej połowie roku, tzw. czternastki.

1 kwietnia ZUS rozpoczął wypłatę trzynastych emerytur. Zgodnie z ustawą są one wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W tym roku trzynastka wnosi 1338,44 zł brutto. (PAP)

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Aleksandra Kiełczykowska

ktl/ ak/ joz/