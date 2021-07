Proponowana zmiana, zdaniem pomysłodawców ma zniwelować dylemat osób będących u progu wieku emerytalnego, co do rezygnacji z poboru należnego świadczenia na rzecz kontynuowania pracy zawodowej. Jednakże, nasuwa się pytanie, czy proponowane rozwiązania są aż tak rewolucyjne i mogą uchronić przyszłych emerytów od trudnego wyboru pomiędzy odejściem na zasłużony odpoczynek , a pozostaniem na rynku pracy celem uzyskania wyższej emerytury?

Zasady nabywania prawa do emerytury oraz kalkulacji świadczeń nie są jednolite. Na skutek wielu reform, polski system emerytalny przewiduje odmienne zasady ich nabywania dla osób zakwalifikowanych do różnych grup wiekowych na gruncie ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako ustawa o FUS). Ze względu na zastosowane kryteria, w podziale tym możemy wyróżnić trzy główne kategorie.

Osoby mieszczące się w powyższej grupie wiekowej, co do zasady zostały objęte nowym systemem emerytalnym. Emerytura ta przysługuje niezależnie od długości stażu pracy. Wysokość świadczeń uzależniona jest głównie od sumy składek zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS.

Stosownie do przepisów działu II rozdziału 1 ustawy o FUS, staż pracy nie ma wpływu na ustalenie prawa do emerytury na nowych zasadach. Osoby urodzone po 31.12.1948 r. uzyskają prawo do emerytury od dnia w którym osiągną powszechny wiek emerytalny. Obecnie wynosi on co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jedynym warunkiem uzyskania świadczenia, poza ustawowo określonym wiekiem jest udowodnienie jakiegokolwiek okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu bądź społecznemu lub też opłacenie co najmniej jednej składki. Na wysokość emerytury ma wpływ także wskaźnik obliczany przez GUS, który określa ile statystycznie trwać będzie życie osoby przechodzącej w danym wieku na emeryturę.