Firma zdecydowała, że pokryje wszystkie należności do ZUS, w tym także w części przypadającej po stronie pracownika, i nie będzie domagać się ich zwrotu od tych osób. Po konsultacji z Krajową Informacją Skarbową spółka wie, że wartość opłaconych składek stanowi dla obecnych pracowników przychód ze stosunku pracy i należy od niej pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Z kolei wartość przychodu powinna uwzględnić w rocznej deklaracji PIT-11. Natomiast dla byłych pracowników jest to przychód z innych źródeł, od którego nie należy pobierać zaliczki na podatek. Osoby te muszą same odprowadzić podatek od wartości przychodu.