Nowe przepisy mają przede wszystkim znieść uciążliwość, jaka jest związana z automatycznym przerywaniem ubezpieczenia chorobowego (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy systemowej). Wystarczy, że ubezpieczeni spóźnią się ze składką jeden dzień albo nie zapłacą jej w pełnej wysokości, a już tracą prawo do zasiłku chorobowego. Co więcej, muszą się ponownie do tego ubezpieczenia zgłosić i odczekać 90 dni, po których dopiero zyskują prawo do zasiłku. Niejednokrotnie dowiadują się o tym dopiero wtedy, gdy występują o zasiłek i otrzymują decyzję odmowną. Ustawa systemowa daje im prawo do wystąpienia do ZUS o „wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie”, co jest o tyle mylące, że zazwyczaj składka jest już opłacona, tyle że po terminie. ZUS wyraża więc tak naprawdę zgodę na to, żeby ubezpieczenie chorobowe nie zostało przerwane.